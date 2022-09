.

જ્યુબિલી પાર્કમાં આવ્યો અજગર, જુઓ બચાવનો લાઈવ વીડિયો Published on: 18 minutes ago

ઝારખંડ: ઝારખંડના જમશેદપુરના જ્યુબિલી પાર્કમાં સાપ ઘૂસી જતાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. આ પછી વન વિભાગ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા સ્નેક કેચરે સાપને (snake Rescued in Jubilee Park) પકડ્યો. અજગર સાપને રેસ્ક્યુ કરીને દલમાના ગાઢ જંગલમાં સલામત સ્થળે છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, બિસ્ટુપર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા જ્યુબિલી પાર્કમાં સાપને જોયા બાદ લોકો ગભરાઈ ગયા હતા. ઝાડના ગુફામાં એક વિશાળ અજગર (Indian rock python) દેખાયો. આ પછી તે અજગરને જોવા લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. ત્યારબાદ સ્થાનિક લોકોએ પોલીસને જાણ કરી, અહીં વન વિભાગ પણ માહિતી મળતાં જ નાગ પકડનારને પોતાની સાથે પાર્કમાં લઈ આવ્યા. સ્નેક કેચરની મદદથી વિશાળકાય અજગરને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યો (python snake Rescued). નાસ્તા પકડનાર રાહુલ સિંહે જણાવ્યું કે, તે ભારતીય રોક પાયથોન છે, જે ઝેરી નથી. વન વિભાગની સૂચનાથી અજગરને દલમાના જંગલમાં સલામત સ્થળે છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પાર્કમાં સાપ આવી જવાના કારણે જ્યુબિલી પાર્કમાં થોડીવાર માટે ગભરાટનો માહોલ સર્જાયો (Panic due to snake entered in park) હતો.