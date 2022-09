.

માળીયા હાટીનામાં યોજાશે માલધારી મહા સંમેલન, તડામાર તૈયારીઓ શરૂ Published on: 2 hours ago

જૂનાગઢ માળીયા હાટીના તાલુકામાં 9મી સપ્ટેમ્બરેના રોજ માલધારી રબારી સમાજનું મહા સંમેલન ( Preparations of Maldhari Maha Sammelan in Maliya Hatina ) યોજનારું છે. સરકારના કાને પોતાની માગણીઓ પહોંચાડવા માલધારીઓ દ્વારા આ સંમેલન યોજવામાં આવી રહ્યું છે. જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ સહિતના જિલ્લાઓમાંથી માલધારી સમાજ માળીયા હાટીનામાં એકત્રિત થવાનો છે. આવનારા સમયમાં મોટું આંદોલન થાય તેવા એંધાણ સાથે આજે માલધારી સમાજના ધર્મગુરૂઓએ ( Religious leaders of Maldhari society ) જૂનાગઢમાં માહિતી આપી હતી.