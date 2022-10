.

એક હતો ચોર, સવારે ચોરી કરીને બપોરે મુળ માલિકને માલ વહેચતો કુમાર

કર્ણાટક બેંગલુરુમાં દુકાનો સામેથી દૂધ અને દહીંની ચોરી કરતા એક (Theft case in Bengaluru) વ્યક્તિને પકડીને પોલીસને હવાલે કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટના વિશે એવું કહેવાય છે કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દુકાનની સામેથી દૂધ અને દહીંની ચોરીથી પરેશાન દુકાનદારે CCTV લગાવ્યા હતા. આ દરમિયાન CCTVમાં એક વ્યક્તિ દૂધ ચોરી કરતો જોવા મળ્યો હતો. એટલું જ નહીં, આ વ્યક્તિ સવારે વહેલા ઊઠીને સ્કૂટર પર આ વિસ્તારમાં ફરતો હતો અને કેટલીક દુકાનોમાંથી દૂધ અને દહીંની ચોરી કરતો હતો. તે સમયે CCTVમાં વ્યક્તિ એક કેરેટ દૂધ ઉપાડીને તેની કારમાં મૂક્યા પછી મશ્કરી કરતો (Milk curd theft in Bengaluru) જોવા મળ્યો હતો. તેની આદતથી મજબુર થઈને વ્યક્તિએ ત્રણ દુકાનો સામે રાખેલ દૂધ અને દહીંની ચોરી કરી હતી. ચોરી કરનાર વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતના ડર વગર દૂધ અને દહીં વેચવા તે જ દુકાને પહોંચ્યો જ્યાંથી તેણે ચોરી કરી હતી. ત્યારે દુકાન માલિકને સ્થળની તાકીદનો અહેસાસ થયો અને તેણે CCTVમાં જોતા તેને પકડી લીધો. પકડાયેલા શખ્સને લોકોએ માર માર્યો હતો. ચોરી કરનાર શખ્સનું નામ સી.કે.કુમાર છે, જેણે વિનોદ, અરુણ અને સુરેશની દુકાનો સામેથી ચોરી કરી હતી. હાલ દુકાન માલિકોએ ચોરીના આરોપીને પોલીસને હવાલે કર્યો હતો. (Theft cases in Karnataka)