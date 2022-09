.

ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદ અને પૂરના કારણે રસ્તાઓ બન્યા તળાવો, બેજુબાન ગયા તણાઈ Published on: 34 minutes ago

ઉત્તરાખંડ: દેહરાદૂનમાં બુધવાર સાંજથી સતત વરસાદ (Heavy rain in Dehradun) પડી રહ્યો છે. વરસાદને કારણે રાજધાની દેહરાદૂનના ચંદ્રબની ચયોલા વિસ્તારમાં રસ્તાઓ નદીઓમાં ફેરવાઈ ગયા છે. ચંદ્રબની સહસપુર વિધાનસભાના મુખ્ય માર્ગ પર ભારે વરસાદને પગલે પૂર જેવી સ્થિતિ (Waterlogging due to rain in Dehradun) સર્જાઈ હતી. આ દરમિયાન એક ઢોર પણ વરસાદના પાણીમાં તણાઈ ગયું હતું. જોરદાર કરંટ લાગતા એક વ્યક્તિ માંડ-માંડ બચ્યો હતો. વરસાદ અને પાણી ભરાવાને કારણે લોકોની મુશ્કેલી વધી છે. કાઉન્સિલર સુખબીર બુટોલાએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થળાંતરના અભાવે દર વરસાદમાં આ રોડ પર પૂર જેવી સ્થિતિ (Road flooding in rain) સર્જાય છે. જેના કારણે લોકો જીવ જોખમમાં મુકીને અવરજવર કરવા મજબૂર બને છે.