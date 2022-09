.

સરકારી કર્મચારીઓએ પડતર પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ઉચ્ચારી હડતાલની ચીમકી Published on: 35 minutes ago

ડાંગ જૂની પેન્શન યોજના સહિત મહત્વના 15 પડતર પ્રશ્નોને લઈને સરકારી કર્મચારીઓના વિવિધ સંગઠનને સંયુક્ત કર્મચારીઓ મોરચો બનાવી ડાંગ જિલ્લામાં રેલી યોજી આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમજ જો માગણી નહી સ્વીકારાય તો તારીખ 30મી સપ્ટેમ્બરે અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર જવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતા કર્મચારી મંડળોએ પડતર માંગણીઓને લઈ સરકારને ભીંસમાં લેવાની રણનીતિ બનાવી છે. જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી લાગુ કરવા તેમજ કર્મચારીઓને પડતર પ્રશ્નો આરોગ્ય મંડળ શૈક્ષણિક સંઘ પ્રાથમિક શિક્ષક સહિત અન્ય મંડળ સંયુક્ત કર્મચારી મોરચાના નેજા હેઠળ એકત્ર થયા હતા. ડાંગ જિલ્લામાં તમામ વિભાગના કર્મચારીઓએ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈ સ્વરાજ આશ્રમથી નીકળી ફુવારા બિરસા મુંડા સર્કલ થઈ કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચી રજૂઆત કરી હતી. આગામી દિવસોમાં માગણીનું નિરાકરણ નહીં આવે તો તારીખ 11મી સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ અને મધ્ય ઝોન દ્વારા સામૂહિક CL તારીખ 22મી સપ્ટેમ્બર પેન ડાઉન અને તારીખ 30મી સપ્ટેમ્બર અચોક્કસ મુદતની હડતાળ વગેરેનું આયોજન કર્યું હોવાનું જણાવ્યું છે. rally Govt servant in Dang old pension scheme, Government Employees Pending Question, old pension scheme application form given collector