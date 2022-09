.

કર્ણની ભૂમિ પર પ્રાચીન મંદિરમાં અંબાજી માતા પુષ્પોના ગરુડ પર સવાર

સુરત પાર્લે પોઇન્ટ વિસ્તાર ખાતે આવેલા પ્રાચીન મંદિરોમાંથી એક અંબાજી (Navratri in Surat) માતાનું મંદિર છે. કહેવાય છે કે, અહીં જે પણ મનોકામના ભક્તો માંગતા હોય છે. તેમની તમામ ઈચ્છાઓ માતાજી પૂર્ણ કરે છે. નવરાત્રીના પર્વ પર અહીં મંદિરને અલગ અલગ ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ દિવસે માતાજી ગરુડ પર સવાર હોય તે રીતે પુષ્પોના માધ્યમથી (Ambaji Mata temple Puja) બનાવવામાં આવ્યા હતા. 15 જેટલા બંગાળી કારીગરો દ્વારા પુષ્પોથી શૃંગાર કરવામાં આવ્યું છે. નવ દિવસ દરમિયાન અહીં અલગ અલગ થીમ પર શૃંગાર કરવામાં આવશે. માત્ર સુરત જ નહીં ગુજરાતની બહારથી પણ ભાવિ ભક્તો અહીં દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે. નવરાત્રીના પ્રારંભથી જ હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો વહેલી સવારથી દર્શનાર્થે મંદિર પ્રાંગણમાં જોવા મળ્યા હતા. Navratri 2022 in Surat, Ambaji Ancient temple in Gujarat