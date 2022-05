.

સસરાએ જમાઈને માથામાં મારીને 100 ચંપલના હાર પહેરાવ્યો, વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ Published on: 15 minutes ago

નાગૌર જિલ્લાના દેગાણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક સસરા દ્વારા તેના જમાઈ સાથે ચંપલની માળા પહેરાવીને માર મારવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો લગભગ 8 થી 10 દિવસ જૂનો (father in law hit Shoes on son in law )જણાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ મામલે પીડિત જમાઈ (Nagaur Viral Video)અને તેના પિતાએ દેગાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાવ્યો છે. રિપોર્ટમાં આરોપ છે કે જ્યારે તેનો પુત્ર અને પત્ની ત્યાં પહોંચ્યા તો 3 વાહનોમાં આવેલા લોકોએ તેમને બળજબરીથી કારમાં બેસાડ્યા અને ખાતુ (Wearing Shoe Case in Nagaur)પાસેના એક ખેતરમાં લઈ ગયા. અહીં રામકરણની સાથે તેના સાથીઓએ પહેલા મનોહરની પત્ની અને પુત્રને માર માર્યો હતો. આ પછી તેના પુત્રના માથા પર 100 જૂતા માર્યા અને તેને ચપ્પલ અને ચંપલનો હાર પહેરાવ્યો. આ દરમિયાન હાજર લોકોએ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો હતો. દેગાણા પોલીસ મથકે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.