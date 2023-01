.

મુઝફ્ફરપુર: બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં ટીટીઈનો રેલ્વે મુસાફર સાથે મારપીટ કરતો વીડિયો (TTE assaulting railway passenger viral video) સામે આવ્યો છે. રેલ્વેએ બે TTEને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. આ વાયરલ વીડિયો 2 જાન્યુઆરીનો જણાવવામાં આવી રહ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે પવન એક્સપ્રેસ (passenger beaten up in pawan express), જે લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનલથી જયનગર જાય છે. બે TTE ટ્રેનમાં મુસાફરોની ટિકિટ ચેક કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ટીટીઈનો ટ્રેનમાં ટિકિટને લઈને એક મુસાફર સાથે વિવાદ થયો હતો, જે બાદ બંને ટીટીઈએ મુસાફર માર માર્યો હતો (train ticket checker beat up passenger). આ દરમિયાન કોઈએ આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવી વાયરલ કર્યો હતો. આ ઘટના 2 જાન્યુઆરીની રાત્રે બની હોવાનું કહેવાય છે. પવન એક્સપ્રેસ ટ્રેન મુંબઈથી જયનગર જઈ રહી હતી. એવું કહેવાય છે કે ધોલી સ્ટેશન નજીક સમસ્તીપુર રેલ્વે વિભાગના બે ટીટીઈએ ચેકિંગ દરમિયાન એક મુસાફર પાસેથી ટિકિટ માંગી હતી અને મુસાફર ગુસ્સે થઈ ગયો હતો. TTE ગૌતમ કુમાર અને રમેશ કુમારે તેને તેનું આઈડી કાર્ડ બતાવવા કહ્યું. જે બાદ મુસાફરે પોતાને રેલ્વે અધિકારી ગણાવ્યો હતો. આ દરમિયાન બંને તરફથી તુ-તુ મેં-મેં શરૂ થઈ હતી. નૌબત ધક્કામુક્કી સુધી પહોંચી. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે બંને TTE ટ્રેનની અંદર એક મુસાફરને કિક-પંચ વડે માર મારી રહ્યા છે. એક TTE મુસાફર કે જે ટોચની સીટ પર બેઠો હતો, તેને નીચે ખેંચી રહ્યો છે. આ દરમિયાન મુસાફર અને બે ટીટીઈ વચ્ચે લાંબા સમય સુધી ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. થોડીવાર પછી ટ્રેનમાં હાજર મુસાફરોએ દરમિયાનગીરી કરી અને મામલો શાંત પડ્યો હતો. પીડિત મુસાફરે જણાવ્યું કે જ્યારે ટ્રેન ધોલી સ્ટેશન પર રોકાઈ ત્યારે ઘટનાની માહિતી મળતાં જ આરપીએફની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી. પરંતુ જ્યારે સહ-યાત્રીઓને TTE વિશે પોલીસને જણાવવાનું કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે કોઈએ તેમને ટેકો આપ્યો નહીં. જો કે, આ પછી રેલ્વે પોલીસે પીડિત મુસાફરને ઝડપી લીધો હતો. આ દરમિયાન ટ્રેનમાં હાજર એક મુસાફરે સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવીને વાયરલ કર્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થતાં જ સમસ્તીપુર રેલવે ડિવિઝનને ટીટીઈની ગેરરીતિની જાણ થઈ હતી. જે બાદ સમસ્તીપુર રેલવે ડિવિઝનના અધિકારીઓએ વાયરલ વીડિયોની તપાસ કરી હતી. વીડિયોની સત્યતા જાણ્યા બાદ બંને TTE ગૌતમ કુમાર અને રમેશ કુમારને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.