ભાગલપુરમાં ચાલતી ટ્રેનમાં મોબાઈલ ચોર ઝડપાયો Published on: 1 hours ago

ભાગલપુર(બિહાર)માં એક ચોરને ટ્રેનમાંથી મોબાઈલની ચોરી કરવી મોંઘી પડી હતી.(Mobile Thief Caught in Moving Train in Bhagalpur ) લોકોએ ચાલતી ટ્રેનમાંથી મોબાઈલ લઈને ભાગી રહેલા ચોરને પકડી લીધો હતો. ત્યારબાદ મુસાફરોએ ચોરને જોરદાર માર માર્યો હતો. આ ઘટના જોઈને લોકોને બેગુસરાઈની ઘટના યાદ આવી ગઈ હતી.(Thief Caught in Train in Bhagalpur ) ઘટના સાથે જોડાયેલી માહિતી અનુસાર, ચોર ટ્રેન ખુલવાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. ટ્રેન ખુલતાની સાથે જ તેણે મોબાઈલ ઝુટવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ પેસેન્જરે ચોરને પકડી લીધો અને તેને ચાલતી ટ્રેનમાં લટકાવી દીધો હતો. આ દરમિયાન ચોર મુસાફરોને આજીજી કરી રહ્યો હતો કે તે તેનો હાથ છોડો નહીં તો તે મરી જશે. આ પછી ચોરને અંદર ઘસડી ગયો અને તેની સાથે ખૂબ મારપીટ કરવામાં આવી હતી.