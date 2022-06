.

બિહારમાં ચાલતી ટ્રેનમાં આંખના પલકારે મોબાઈલ લૂંટ્યો, જૂઓ વીડિયો Published on: 17 minutes ago

કટિહારઃ જો તમે કટિહારથી બરૌની સુધી ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરી (Loot In Moving Train In katihar)રહ્યા છો તો સાવધાન. તમારો મોબાઈલ કે અન્ય વસ્તુઓ લૂંટવા ન દો. વાસ્તવમાં રેલવે બ્રિજ પરથી પસાર થતી ટ્રેનનો લાઈવ વીડિયો સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે કેટલાક( Mobile Loot In Moving Train)યુવકો મોબાઈલ પર ગંગા નદીનો વીડિયો બનાવી રહ્યા છે. ટ્રેન પોતાની ગતિએ આગળ વધી રહી છે. અચાનક યુવકના હાથમાંથી મોબાઈલ ગાયબ થઈ ગયો હતો. થોડીવાર માટે પ્રવાસી સમજી શક્યા નહીં કે શું થયું. બરૌની રેલ્વે લાઈન પર સ્નેચરોની એક ટોળકીનો કબજો છે જે પલકના પલકમાં કિંમતી મોબાઈલ, સોનાની ચેઈન અને અન્ય કીમતી ચીજવસ્તુઓ લઈને ઉડી જાય છે. આંખ ઝપટમાર ગેંગના આતંકનો લાઈવ વીડિયો સામે(Loot In Moving Train In katihar) આવ્યો છે. તસવીરો કટિહાર બરૌની રેલ સેક્શનની છે. જ્યાં કટિહારથી પટના જઈ રહેલી ઈન્ટરસિટી એક્સપ્રેસમાં મુસાફરો પાસેથી મોબાઈલ લૂંટવાની ઘટના સામે આવી છે.