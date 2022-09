.

પોરબંદરમાં 21 સપ્ટેમ્બરે દૂધ વિતરણ બંધનું એલાન કરતો માલધારી સમાજ Published on: 1 hours ago

પોરબંદરમાં માલધારી સમાજ દ્વારા આવતીકાલે તારીખ 21ના રોજ દૂધનું વિતરણ બંધ કરવામાં આવશે. સરકાર સમક્ષ કરવામાં આવેલી અનેક રજૂઆતો બાદ રખડતા ઢોર અંગેની કાર્યવાહી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં માલધારી સમાજ દ્વારા રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે અને ગૌચરની જમીનો ખુલી કરવા માલધારી સમાજ દ્વારા માંગણીઓ પણ કરવામાં આવી છે. પરંતુ કોઈ પણ યોગ્ય પ્રકારનું કામ ન થતા માલધારી સમાજ પોરબંદર દ્વારા ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે આવતીકાલે તમામ પ્રકારના દૂધના ધંધાર્થીઓ દૂધનું વિતરણ બંધ રાખશે. એકત્રિત કરાયેલું દૂધ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને તથા ગરીબ બાળકોને આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વધેલા દૂધમાંથી ઘી બનાવી તેના લાડુ બનાવી ગાય તથા કૂતરાઓને ખવડાવવામાં આવશે. આ રીતે અનોખો વિરોધ માલધારી સમાજ દ્વારા કરવામાં આવશે તેમ માલધારી આગેવાન પવનભાઈએ જણાવ્યું હતું. Milk distribution suspended in Porbandar , Maldhari Community Strike on 21 September , Maldhari Samaj Protest in Porbandar