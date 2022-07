.

રજૌરીમાં ભૂસ્ખલન થતા વાહનવ્યવહારમાં લાગી મોટી બ્રેક, જુઓ વીડિયો Published on: 1 hours ago

રાજૌરીઃ જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લાને મુઘલ નેશનલ હાઈવે સાથે જોડતો રસ્તો વાહનો (Land sliding in Rajouri) માટે બંધ કરવો પડ્યો છે. દેહરા સ્ટ્રીટ પર લેન્ડ સ્લાઈડિંગને કારણે વાહનોને (Road closed for vehicular traffic) અધવચ્ચે મોટી બ્રેક લાગી ગઈ છે. તંત્રના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તરાખંડના રાજૌરી જિલ્લા અને પુંછ જિલ્લાના સરહદી વિસ્તાર પર ભૂસ્ખલનને (Landslide in Uttrakhand) કારણે રસ્તો વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રસ્તો રાજૌરીથી સુરનકોટ અને મુગલ હાઈવેની એકમાત્ર લિંક છે. જે થાણા મંડીના લોકોને ખીણના અનેક એવા વિસ્તાર સાથે જોડે છે. વહીવટીતંત્ર એ માર્ગને પુનઃસ્થાપિત કરવાના પગલાં લેવાના શરૂ કરી દીધા છે. પરંતુ કાર્યવાહી નિષ્ફળ થઈ રહી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જો કે જ્યાં સુધી રસ્તો પસાર કરવા યોગ્ય ન બને ત્યાં સુધી કોઈપણ વાહનને આવવા-જવા દેવામાં આવશે નહીં. વહીવટીતંત્રે લોકોને અપીલ કરી છે કે જ્યાં સુધી રસ્તો સારો ન થાય ત્યાં સુધી મુસાફરી કરવી નહીં.