.

સ્કૂલ બસને સ્પીડમાં ચલાવવા અંગે પ્રિન્સિપાલે ડ્રાઈવરને આપી ચેતવણી, જૂઓ વીડિયો Published on: 5 minutes ago

કેરળ: ઘણીવાર તમે સમાચારમાં જોયું હશે કે સાંભળ્યું હશે કે વિદ્યાર્થીઓએ તેમની માંગણીઓ માટે વિરોધ કર્યો. પરંતુ શું તમે ક્યારેય એવું સાંભળ્યું છે કે, કોઈ પ્રિન્સિપાલે હાઈવે પર વાહનોને રોકીને (Kerala School Principal Stops Over Speeding Bus) તેમની સ્પીડ ધીમી કરવા માટે તેમને ગાળો આપી હોય. જી હા, કેરળના મલપ્પુરમમાં કંઈક આવું જ થયું છે, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, ગુરુવારે સવારે થજેકોડમાં PTMHH સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ સાનુદિન સાકિર સ્કૂલની નજીક સ્થિત હાઈવે પર એક ખાનગી બસની સામે ઊભા હતા. બસ ઉભી થતાં જ સાનુધિને ડ્રાઈવરને ઠપકો આપ્યો અને તેને તેની સ્પીડ ધીમી કરવા કહ્યું કારણ કે, ત્યાં સ્કૂલ કેમ્પસ છે. સૈનુધિને લીધેલા પગલાનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેણે આ પહેલા પણ કંઈક આવું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે તેમાં નિષ્ફળ ગયો હતો. વાસ્તવમાં, હાઇવે પર શાળાની નજીકથી ઘણા ભારે વાહનો આવતા-જતા રહે છે. આવા સંજોગોમાં શાળાના બાળકો અકસ્માતનો ભોગ બને તેવી સંભાવના છે. જેના કારણે શાળાના આચાર્ય સૈનુધિને આવું પગલું ભરી શાળા નજીકથી પસાર થતી વખતે વાહનની સ્પીડ ધીમી કરવા ચાલકો અને વહીવટીતંત્રને સ્પીડ બ્રેકર બનાવવા માંગ (principal sought to make the a speed breaker) કરી હતી.