Published on: 59 minutes ago

બેંગલુરુઃ કોઈપણ શુભ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી સામાન્ય વાત છે. પરંતુ એટીએમમાં ચોરી કરતા પહેલા ચોર કોઈ પણ જાતની પરેશાની વિના પ્રાર્થના કરતો હોય તેવો વીડિયો કેપ્ચર થયો છે. બેંગલુરુની કામક્ષીપાલ્ય પોલીસે એટીએમ લૂંટવાનો પ્રયાસ કરનાર ચોરની ધરપકડ કરી છે.

ચોરીનો પ્લાન બનાવ્યો: પોલીસે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, તુમાકુરુનો વતની કરીચીથપ્પા ધરપકડ કરાયેલ આરોપી છે. તે કામક્ષીપાલ્ય પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના રંગનાથપુરામાં નવરત્ન બારમાં સપ્લાયર તરીકે કામ કરતો હતો. આરોપીઓએ પૈસા માટે ચોરીનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. આ હેતુ માટે, દિવસ દરમિયાન, તે સુરક્ષા વિના એટીએમ કેન્દ્રોમાં જતો હતો અને તેમને તપાસતો હતો.

પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી: પશ્ચિમ વિભાગના ડીસીપી લક્ષ્મણ નિમ્બરાગીએ જણાવ્યું હતું કે, '14 જાન્યુઆરીની રાત્રે, આરોપી, જેણે દારૂ પીધો હતો, તે કામક્ષિપાલ્યના કાવેરીપુર જયલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્સમાં એક્સિસ બેંકના એટીએમમાં ગયો હતો. ચોરી કરતા પહેલા તેણે સીસીટીવી કેમેરા શોધીને પ્રાર્થના કરી હતી. બાદમાં તેણે પૈસાની ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. બેંકના મેનેજમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી,' (CCTV visuals of a thief praying to the god )