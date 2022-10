.

અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ GJ TO NJ આ તારીખે થશે રિલીઝ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

અમદાવાદ ફીચર ફિલ્મ GJ TO NJ તારીખ 14 ઓકટોબરેના રોજ ગુજરાતના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. જેનું નિર્માણ ભવ્ય એન્ટરટેઇન્મેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પ્રણવ પટેલ (gj to nj gujarati movie) દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મના નિર્માતા ફાલ્ગુન પટેલ, નાગેશ પાઠક અને તરલ દવે છે. ફિલ્મમાં જીતેશ કેશવાલા, પંક્તિ પટેલ અને નિસર્ગ ત્રિવેદી મુખ્ય કલાકારની ભૂમિકામાં છે. ગુજરાતી યુવાનને દેશમાં વ્યાપ્ત ભ્રષ્ટાચાર અને આરક્ષણને કારણે પૂરતી તકો ન મળવાથી પોતાના ઉજ્વળ ભવિષ્ય માટે વિદેશ (gj to nj release date) ગમન કરવાની એકમાત્ર આકાંક્ષા અને એ માટેના ગુજરાતી યુવાનના સંઘર્ષને પડદા પર સચોટ અને સુંદર રીતે પ્રસ્તુત કરે છે.આ ફિલ્મના ગીતો કાલી ઘેલી તારી વાતો અને એ ખુદાના સંગીતકાર અને ગાયક બંદિશ વાઝ છે. (Gujarati Movie GJ TO NJ)