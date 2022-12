.

કચ્છમાં 6 બેઠકો માટે મતદાન શરૂ ( Polling Vote for Kutch) થઈ ગયું છે. ત્યારે આજે વહેલી સવારથી જ મતદારોમાં મતદાનને લઈને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં દર વખતની જેમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતોએ (Swaminarayan Saints Voting in Kutch) પણ મતદાન (Polling Vote for Kutch) કર્યું હતું. જિલ્લામાં કુલ 16,34,674 મતદારો મતદાન કરશે, જે પૈકી 21,388 મતદારો (Voters in Kutch for Election) તો એવા છે જેઓ પ્રથમ વખત મતદાન કરી રહ્યા છે. જોકે વહેલી સવારથી અહીં કુલ 1862 પોલિંગ બુથ પર મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે.