છોટા ઉદેપુર : જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા મતદારોને આકર્ષવા માટે વિશિષ્ટ મતદાન મથકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જિલ્લા ત્રણ વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં 21 સખી બુથ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ સખી મતદાન (Voters in Chhota Udaipur) મથકની વિશેષતા એ છે કે, આ તમામ મતદાન મથકોનું સંચાલન મહિલાઓ કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ત્રણ દિવ્યાંગ (Second phase polling 2022) મતદાન મથકો પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ મતદાન મથકોનું સંચાલન દિવ્યાંગ કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ સંખેડા તાલુકાના આનંદપુરા ગામે એક હેરિટેજ મતદાન મથક પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જેનું સુશોભન સંખેડા વિશ્વવિખ્યાત સંખેડાના ફર્નિચરથી કરવામાં આવ્યું છે. આ યુવા અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા સંચાલિત એક મતદાન મથક અને 1 ઇકો ફ્રેન્ડલી મતદાન (Eco friendly voting in Chhota Udepur) મથક અને ત્રણ મોડેલ મતદાન મથક તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. (Gujarat Assembly Election 2022)