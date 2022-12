.

જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ મતદાન પૂર્ણ, ઈવીએમમાં 72 ઉમેદવારોના ભાવિ થયા સીલ Published on: 4 hours ago

વડોદરા ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાના મતદાન શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂરું થયું છે. વડોદરા શહેર જિલ્લાની 10 વિધાનસભા બેઠક માટે મતદાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં હતી. વડોદરા શહેર જિલ્લાના 26.02 લાખ મતદારો 72 ઉમેદવારોના ભાવિ ઈવીએમમાં સિલ થયા છે. વહેલી સવારથી જ મતદાનને લઈ મતદારોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. સવારે આઠ વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની 10 બેઠાકોનું મતદાન પૂર્ણ થયું હતું. હવે આવનાર 8 ડીસેમ્બર 2022ના રોજ આ તમામ ઉમેદવારોના ભાવી મતદારોએ આપેલ મતના આધારે નક્કી થશે. Gujarat Assembly Election 2022 Second Phase election Assembly seat of Vadodara Voting of Vadodara Assembly Members Peaceful polling completed in Vadodara