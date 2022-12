.

જામનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુએ કર્યું મતદાન, સાથે વધુ મતદાન માટે કરી અપીલ Published on: 29 minutes ago

જામનગર ગુજરાતમાં આજે 89 બેઠક પર પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે જામનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રમુખે PWDની ઓફિસ ખાતે મતદાન કર્યું છે. જામનગર જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે તમામ પ્રકારના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. લોકો વધુમાં વધુ મતદાન કરે તેવી અપીલ પણ જિલ્લા પોલીસવાળા પ્રેમસુખ ડેલુંએ કરી છે. જામનગર શહેરમાં આજે સાંસદ પૂનમ માડમ ધારાસભ્ય હકુભા જાડેજા ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા તમામ પક્ષના ઉમેદવારો સહિત મોટા ભાગના લોકોએ મતદાનના મહાપર્વમાં જોડાયા છે. ઉત્સાહ પૂર્વક મતદાન કરી રહ્યા છે. કલેક્ટર ડો સૌરભ પારધીએ વિભાજી સ્કૂલ ખાતે મતદાન કર્યું છે તો જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુંએ PWDની ઓફિસ ખાતે મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું છે. Gujarat Assembly Election 2022 Jamnagar District Police Gujarat Election First Phase voting Jamnagar District Police Chief Appeal to vote more