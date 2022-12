.

રાજકોટમાં મહિલાઓ માટે મહિલા મતદાન બુથ કરાયું ઉભું, બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર Published on: 10 hours ago

Koo_Logo Versions

રાજકોટ આવતીકાલે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાનાર છે. ત્યારે રાજકોટ જિલ્લામાં પણ આઠ વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન થશે. એવામાં મહિલા મતદારોને આકર્ષવા માટે રાજકોટમાં સખી મંડળ દ્વારા કુલ સાત જેટલા અલગ અલગ મતદાન કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં બુથનો સ્ટાફ પણ મહિલા જ કર્મચારી છે. મહિલાઓ જ આ મતદાન મથકમાં મત આપી શકશે. રાજકોટ ગ્રામ્ય વિધાનસભા 71 બેઠકમાં આ પ્રકારના કુલ 7 જેટલા મતદાન મથકો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. જે ખાસ મહિલાઓમાં મતદાન પ્રત્યે જાગૃતિ આવે તે માટે આ પ્રકારના મતદાન કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં વિવિધ પ્રકારનો શણગાર પણ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે આ મતદાન બુથ બહાલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર લાગી રહ્યા છે. Gujarat Assembly Election 2022 First phase voting of Gujarat elections Rajkot district also has eight assembly seats Rajkot Rural Assembly