2022માં 1 લાખ ઉપરની લીડથી ચૂંટણી જીતીશ : મુકેશ પટેલ Published on: 15 hours ago

સુરત : રાજ્યમાં હાલ ચૂંટણીનો માહોલ રંગેચંગે જામી ચૂક્યો છે. લોકો સવારથી પોતાના મતદાન મથકે જઈને (First phase Election 2022) મતાધિકારનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે સુરતથી પણ અત્યારે સુધી મતદાનને લઈને સારા સમાચાર સામે આવ્યા રાખે છે. સુરત ઓલપાડ વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર (Polling in Surat) મુકેશ પટેલે મતદાન મથકે જઈનેે મતદાન કર્યું હતું. મુકેશ પટેલે પોતાના વતન નઘોઇ પ્રાથમિક શાળા ખાતે મતદાન કર્યું હતું. મુકેશ પટેલ પરિવાર સાથે મતદાન મથકે પહોંચ્યા હતા. ત્યારે મુકેશ પટેલે વધુમાં વધુ મતદાન (Mukesh Patel voted in Surat) કરવા મતદારોને અપીલ કરી હતી. આ ઉપરાંત તેવું પણ જણાવ્યું હતું કે, 2022માં 1 લાખ ઉપરની લીડથી ચૂંટણી જીતીશ. મુકેશ પટેલે સુરતની ઓલપાડ વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર છે. (Gujarat Assembly Election 2022 )