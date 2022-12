.

સુરતમાં દીકરી લગ્ન છોડી મતદાન કરવા પહોંચી Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

સુરત :ફર્સ્ટ વોટર ફોઈની દીકરીનું લગ્ન છોડી પહેલા મતદાન કરવા માટે પહોંચી હોય તેવા દ્રશ્યો (First phase Election 2022) સામે આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વખતે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને રાજ્યમાં ભારે (First phase Election 2022) માહોલ જામ્યો હતો. ત્યારે પ્રથમ ચરણમાં ગુજરાતમાં સૌથી વધુ યુવા વોટર સુરતમાં નોંધાયા છે. સુરતમાં પ્રથમવાર વોટિંગ કરવા આવેલી પ્રીતિ ચૌધરી હાલ MBAનો અભ્યાસ કરી રહી છે. ઘરમાં ફઈની (Voters in Surat) દીકરીનું લગ્ન હોવા છતાં તે મતદાન કરવા માટે પહોંચી હતી. પહેલા મતદાન અને ત્યાર પછી લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપશે તેવું તેણે જણાવ્યું હતું હાથમાં મહેંદીની સાથે મતદાન શ્યાહી પણ તેના હાથમાં જોવા મળ્યું હતું. (Gujarat Assembly Election 2022)