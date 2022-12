.

કોંગ્રેસના ઉમેદવારે હાથ મિલવવાનો પ્રયાસ કરતા ભાજપે ટાળ્યો, AAPની તીરછી નિગાહે Published on: 5 hours ago

સોમનાથ બેઠક પર મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી (Polling in Somnath) હતી. તે સમયે ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માનસિંગ પરમાર અને વિમલ ચુડાસમાનો ભેટો મતદાન મથકમાં થયો હતો. ભાજપના ઉમેદવાર માનસિંહ પરમારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિમલ ચુડાસમા સાથે હાથ મિલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિમલ ચુડાસમાએ ભાજપના (Voters in Somnath) ઉમેદવાર માનસિંહ પરમાર સાથે હાથ મિલાવવાનું ટાળીને તેમના ખભા પર હાથ મૂકીને રાજકીય પ્રતિસ્પર્ધા વ્યક્ત કરી હતી. વિમલ ચુડાસમા (First phase Election 2022) જ્યારે મતદાન મથકની અંદર જતા હતા, ત્યારે તેમની સામે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર જગમાલ વાળા પણ આવી જાય છે, ત્યારે વિમલ ચુડાસમા અને જગમાલ વાળા વચ્ચે માથું હલાવવા પૂરતો વ્યવહાર કેમેરામાં કેદ થયો હતો. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. (Gujarat Assembly Election 2022)