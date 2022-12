.

પોરબંદર જિલ્લામાં સરેરાશ મતદાન 58.96 ટકા, કુતિયાણામાં 56.33 ટકા Published on: 44 minutes ago

પોરબંદર અને કુતિયાણા વિધાનસભાની બેઠક પર ગઈકાલે શાંતિમય રીતે મતદાન પૂર્ણ (First Phase Election 2022) થયું હતું. પોરબંદર જિલ્લાના 494 મતદાન મથકો પર મતદાનની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જિલ્લાના 246 મતદાન મથક પર વેબ કાસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. લોકો નિષ્પક્ષ અને નિર્ભય રીતે મતદાન કરી શકે અને ભારતના ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકા અનુસાર મતદાનની કામગીરી સુપેરે પાર પડે તે માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. જેના ભાગરૂપે ગઈકાલે સવારના આઠ વાગ્યાથી સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધી શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન થયું હતું. જેમાં પોરબંદરનું કુલ (Voters in Porbandar) મતદાન 58.96 ટકા થયું હતું. પોરબંદરની બેઠક પર 61.14 ટકા તેમજ કુતિયાણામાં 56.33 ટકા મતદાન થયું હતું. કલેકટર અશોક શર્માએ જિલ્લાના મતદારોનો આભાર માન્યો હતો. તેમજ જિલ્લા પોલીસ વડા, પોરબંદર અને કુતિયાણા મતવિસ્તારના બંને ચૂંટણી અધિકારીઓ અને નાયબ પોલીસ અધિકારીઓ અને અન્ય સહુ ચૂંટણી (What percentage voting in porbandar) ફરજમાં રોકાયેલા પોલિંગ સ્ટાફ-કર્મચારીઓ, સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા પોલીસ કર્મચારીઓ સુરક્ષા એજન્સીના જવાનોને પણ શાંતિપૂર્વક અને સમયબદ્ધ રીતે કરવામાં આવેલી ચૂંટણી લક્ષી કામગીરી બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. (Gujarat Assembly Election 2022)