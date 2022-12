.

કચ્છની 6 વિધાનસભા બેઠકો પર 1 વાગ્યા સુધીમાં 33.44 ટકા મતદાન Published on: 1 hours ago

કચ્છ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022 માટે હાલમાં મતદાન થઈ રહ્યું છે તો કચ્છની 6 બેઠકો પર સવારથી મતદાનથી રહ્યું છે. ત્યારે કચ્છની 6 બેઠકો પર બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં 33.44 ટકા મતદાન થયું છે. અબડાસા વિધાનસભામાં સૌથી વધારે 38.64 ટકા મતદાન થયું છે. અંજાર વિધાનસભામાં 36.11 ટકા મતદાન થયું છે. જિલ્લામથક ભુજમાં 35.16 ટકા મતદારોએ મતદાન કર્યું છે તો પૂર્વ કચ્છના મુખ્ય મથક ગાંધીધામમાં 24.70 ટકા સાથે મતદાન ઓછું રહ્યું છે. માંડવી મુન્દ્રા બેઠક પર 35.02 ટકા તો રાપરમાં 32.64 ટકા મતદાન થયું છે. બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં કચ્છમાં સરેરાશ 33.44 ટકા મતદાન થયું છે. સવારે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉત્સાહ સાથે મતદાન કરવા આવ્યા હતા. જ્યારે બપોરે મતદારોની સંખ્યામાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. બપોર બાદ સંખ્યામાં વધારો થાય તેવી શક્યતા રહેલી છે. Gujarat Assembly Election 2022 Abdasa assembly seat Kutch assembly seats Gandhidham is the headquarters of Kutch Anjar assembly seat Assembly Seats of Kutch