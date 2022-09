.

માંડવીમાં જૂની પેન્શન યોજના અંગે મહારેલી યોજી ગુજરાત રાજ્ય સંયુક્ત કર્મચારી મોરચો મેદાનમાં આવ્યો Published on: 4 hours ago

જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા સહિતની પડતર માગણીઓ સંદર્ભે સરકાર તરફથી સાનુકૂળ પ્રતિસાદ ન મળતા હવે ગુજરાત રાજ્ય સંયુક્ત કર્મચારી મોરચો મેદાનમાં આવ્યો છે. રવિવારે સુરત જિલ્લાના માંડવીમાં પ્રમુખ કિરીટ પટેલની આગેવાનીમાં ઝોન કક્ષાની વિશાળ રેલી યોજાઇ હતી. દક્ષિણ ઝોનની આ રેલીમાં સુરત, તાપી, વલસાડ, ડાંગ, નવસારી અને ભરૂચ જિલ્લાનાં પ્રાથમિક શિક્ષકો સહિત અન્ય વિભાગનાં કર્મચારીઓ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સ્વયંભૂ જોડાયા હતાં. માંડવી નગરપાલિકાનાં મેદાનથી શરૂ થયેલ આ રેલીમાં 10000 થી વધુ સંખ્યામાં બેનરો અને પ્લે કાર્ડ સાથે જોડાયેલા કર્મચારીઓએ પોતાની માંગણીઓનાં સંદર્ભમાં સૂત્રોચ્ચાર કરી વાતાવરણને ગજવી મૂક્યું હતું. આ મહારેલી એસટી ડેપો થઈ પ્રાંત કચેરીએ પહોંચી હતી. જ્યાં ઉપસ્થિત વિવિધ જિલ્લાનાં હોદ્દેદારો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. Government Employees protest in Mandvi , Memorandum over Pending Demands , Old Pension Scheme , Gujarat State United Employees Front , Rally of Government Employees in Mandvi Surat