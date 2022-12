.

ફ્લાઇટની અંદરની લડાઈનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો (Fight Breaks Out Between Passengers On Fligh)છે. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફ્લાઇટ બેંગકોકથી ભારત આવી રહી હતી. પ્લેનમાં થપ્પડ અને મુક્કાઓનો વરસાદ, જુઓ ફ્રી સ્ટાઇલ ફાઇટનો વીડિયોમાં મુસાફરો વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને બોલાચાલી થઈ અને પછી આ દલીલ મારામારીમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. હવે બ્યુરો ઓફ સિવિલ એવિએશન સિક્યુરિટીએ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી (Bureau of Civil Aviation Security) છે.