બાડમેરમાં 51 ટ્રેક્ટરમાં ખેડૂત પુત્રનું સરઘસ નીકળ્યું, વરરાજા પોતે ટ્રેક્ટર ચલાવીને પહોંચ્યો સાસરે Published on: 34 minutes ago

બાડમેર: આજના સમયમાં જ્યાં લોકો લક્ઝરી વાહનો અને ઘોડાઓ અને વેગન પર શોભાયાત્રા કાઢી રહ્યા છે ત્યારે બાડમેરમાં 51 ટ્રેક્ટર પર ખેડૂત પુત્રનું સરઘસ કાઢવામાં (farmer son procession in barmer)આવ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે શોભાયાત્રામાં વરરાજા પોતે ટ્રેક્ટર ચલાવીને(procession on tractors in Barmer) સાસરે પહોંચ્યો હતો. ટ્રેક્ટર પર નીકળતા શોભાયાત્રાને કારણે આ અનોખા લગ્ન આખા ગામમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. વરરાજાના પિતાએ કહ્યું કે ટ્રેક્ટર એ ખેડૂતની ઓળખ છે, તેથી તેમણે લક્ઝરી વાહનોને બદલે ટ્રેક્ટર પર પુત્રનું સરઘસ કાઢ્યું. વરરાજા રાધેશ્યામે કહ્યું કે મેં ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે મારું સરઘસ ટ્રેક્ટર પર નીકળશે, પરંતુ જ્યારે મારા(Procession on Tractor) પિતાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે હું રાજી થઈ ગયો. મને ખુશી છે કે મારું સરઘસ 51 ટ્રેક્ટર પર નીકળ્યું. તેણે કહ્યું કે ઘર અને પરિવારના સભ્યો પાસે માત્ર 30 ટ્રેક્ટર છે અને ગામના કેટલાક લોકો તેને લઈને આવ્યા છે. આ રીતે 51 ટ્રેક્ટરમાં 150 જેટલા લોકો શોભાયાત્રામાં જોડાયા છે.