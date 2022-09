.

પંજાબ: મોહાલીમાં સત્તાવાર રીતે સાહિબજાદા અજીત સિંહ નગર તરીકે ઓળખાતા મોહાલીના દશેરા મેળાના મેદાનમાં એક ભયાનક ઘટના બની છે. મોહાલીના ફેઝ 8માં દશેરા ગ્રાઉન્ડમાં બનાવેલો વિશાળ ઝૂલો રવિવારે રાત્રે 30 ફૂટની ઊંચાઈથી નીચે તૂટી પડતાં છ વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. જેમાં ઘણા લોકો સવાર હતા. ટેકનિકલ ખામીના કારણે અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ઘાયલોને સારવાર માટે મોહાલીની ફેઝ-6 સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવાર રજાનો દિવસ હોવાથી મેળાના મેદાનમાં લોકોનો ધસારો રહ્યો હતો. આ ઘટનાનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. A giant swing fell on Mohali's Dussehra ground, Giant Swing falls in the Dussehra ground, Six persons were injured when the swing collapsed