શું કોઈ કલ્પના કરી શકે ? દેશના આ પરિવારમાં દરેક વ્યક્તિનો જન્મદિવસથી રાશિ સમાન

તિરુવનંતપુરમ: તમે દુનિયામાં એક કરતાં વધુ સંયોગો જોયા હશે પરંતુ પરિવારના તમામ સભ્યોનો જન્મદિવસ એક જ દિવસે આવતો હોય તે વિશે ભાગ્યે જ સાંભળ્યું હશે. જો તમે સાંભળ્યું ન હોય તો આજે અમે તમને કેરળના એવા પરિવાર વિશે જણાવીશું જેના તમામ સભ્યોનો 25મી મેના રોજ (Everyone in Family Same Birthday) જન્મદિવસ છે.કાસરગોડ જિલ્લામાં રહેતા અનીશ કુમાર અને તેની પત્ની અજિતાનો જન્મદિવસ એક જ દિવસે એટલે કે 25 મેના રોજ છે. પરંતુ, સંયોગ માત્ર ત્યાં જ (Family of Kerala) સમાપ્ત થતો નથી. તેના બે બાળકો આરાધ્યા અને પુત્રનો જન્મદિવસ પણ 25મીએ આવે છે. તેણે આ વિશે કહ્યું કે આ માત્ર એક સંયોગ છે. અમે તેનું આયોજન કર્યું નથી. તે જ સમયે, જ્યારે અમારા પોતાના જન્મદિવસ પર અમારા બાળકોનો જન્મ થયો, ત્યારે અમારી ખુશીનો કોઈ પાર ન હતો. તેણે એ પણ જણાવ્યું કે તેના પરિવારમાં દરેક વ્યક્તિ 'A' અક્ષરથી (Family Named After a Zodiac Sign) શરૂ થાય છે.