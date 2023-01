.

જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલન: ઠંડી રાતમાં નાઈટ શેલ્ટરમાં રહેવા મજબૂર બન્યા લોકો, આવતીકાલે CM કરશે મુલાકાત Published on: 42 minutes ago

બદ્રીનાથ ધામના પ્રવેશદ્વાર જોશીમઠમાં આ દિવસોમાં હોબાળો છે. અહીં જમીન (joshimath news )ધસી રહી છે. જેના કારણે જોશીમઠમાં ઘરો, દુકાનો અને હોટલોની દિવાલોમાં (cracks in houses of Joshimath )પણ તિરાડો પડી ગઈ છે. લોકોનું કહેવું છે કે અહીં બનાવવામાં આવી રહેલી તપોવન વિષ્ણુગઢ હાઈડ્રોઈલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટની ટનલને કારણે જોશીમઠમાં જમીન ધસી રહી છે. હાલ પૂરતું(joshimath sinking) ટનલનું કામ અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે. 561 મકાનોની ઓળખ કરવામાં આવી છે જેમાં તિરાડો (cracks in houses of Joshimath people) છે. 38 પરિવારોને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોને ઘર છોડીને નાઇટ શેલ્ટરમાં રહેવાની ફરજ પડી છે. ઠંડીની રાતોમાં તેમના બાળકો સાથે નાઈટ શેલ્ટરમાં(Joshimath night shelters ) રહેતા લોકો નિરાશ અને હેબતાઈ ગયા છે. અમારા ચમોલી સંવાદદાતા લક્ષ્મણ રાણાએ નાઇટ શેલ્ટરમાં રહેતા જોશીમઠના લોકોનું દર્દ દુનિયા સમક્ષ લાવ્યા છે. (joshimath people are living in night shelters)