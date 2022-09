.

નવસારીમાં 385 વર્ષ જૂના આશાપુરી મંદિરે દર્શન કરવા ભક્તો ઉમટી પડ્યાં Published on: 58 minutes ago

આજે નવરાત્રિ 2022 શરુ થઈ છે ત્યારે નોરતાના પ્રથમ દિવસે નવસારી શહેરમાં આવેલાનવસારીમાં 385 વર્ષ જૂના આશાપુરી મંદિરે દર્શન ( 385 year old Ashapuri temple Navsari) કરવા ભક્તોનું ઘોડાપુર દર્શન માટે ઉમટયું ( Devotees throng 385 year old Ashapuri temple ) હતું. નવસારીના દુધિયા તળાવની પાળે આવેલા મા આશાપુરી મદિર વિશે લોક્વાયકા છે કે ગાયકવાડી રાજના સૂબાને માતાજી સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યાં હતાં અને તેમને પોતાની મૂર્તિ દુધિયા તળા પાસે હોવાનું કહ્યું. જેથી જમીન ખોદવામાં આવતાં ત્યાં માતાજીની મૂર્તિ નીકળી હતી. સૂબાએ માનતા માનતાં તેના ઘેર પુત્રનો જન્મ થયો. પત્નીને મળવા જતાં પૂર્ણા નદીમાં ઘોડાપુર હોવાથી તેણે માતાજીને પ્રાર્થના કરી તો પૂર ઓસરી ગયાં.જેથી માતાજીનું નામ આશાપુરી પડ્યું હતું. ત્યારથી આ મંદિરમાં પૂજારીઓ ચૈત્ર અને આસો માસની અ‍ષ્ટમીએ માતાજીનો હવન કરે છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારમાંથી હજારોની સંખ્યામા માઇભક્તો દર્શને આવે છે.નવસારીના આશાપુરા મંદિરમાં પહેલા નોરતે દર્શન સહિત નવરાત્રીમાં દરરોજ માતાજીના શૃંગારિત દર્શનનો લાભ લેવા ( Ashapuri temple Navsari during Navsari First Day )શ્રધ્ધા સાથે ઉમટી પડતા હોય છે. અહીં પારણાં બંધાય છે, બાબરી ઉતરે છે, વિવાહ સંબંધ બંધાય છે અ‍ને લગ્નો પણ થાય છે. 1982માં મંદિર ટ્રસ્ટ બન્યું અને આશાપુરી માતાજી મંદિરનો જિર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો.