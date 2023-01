.

દિલ્હીમાં મેયરની ચૂંટણી પહેલા હંગામો: AAP અને BJP કાઉન્સિલરો વચ્ચે ઘર્ષણ Published on: 14 minutes ago

નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં મેયરની ચૂંટણી (delhi mayor election) પહેલા હંગામો થયો હતો. હંગામાને કારણે દિલ્હીમાં MCDના મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા ત્રણ કલાક પછી પણ શરૂ થઈ નથી. કાઉન્સિલરોની શપથવિધિ સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી. (Clash between AAP and BJP corporator ) MCDમાં નવા ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોની શપથ ગ્રહણ શરૂ થતાંની સાથે જ સૌ પ્રથમ એલજી દ્વારા નવી દિલ્હીના મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા નામાંકિત પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર, સત્ય શર્માને શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, સત્ય શર્માએ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળતાં શપથ ગ્રહણ સમારોહ શરૂ થયો હતો. જેમાં નામાંકિત કાઉન્સિલરોને શપથ લેવડાવવાની સૌપ્રથમ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ નામાંકિત કાઉન્સિલરોને શપથ લેવડાવવાની જાહેરાત થતાં જ તેમની સાથે આ સમગ્ર મામલે પક્ષના નેતા મુકેશ ગોયલ દ્વારા વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે "હું 25 વર્ષથી કાઉન્સિલર છું, પરંતુ આ પહેલા ક્યારેય એવું બન્યું નથી કે નોમિનેટેડ કાઉન્સિલરો પ્રથમ શપથ લેનાર હોય." તેમના વિરોધ સાથે, એમસીડીના નવા ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોએ પ્રથમ ગૃહમાં હંગામો શરૂ કર્યો હતો. AAP કાઉન્સિલરોએ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર સાથે પણ ગેરવર્તણૂક કરી હતી. ગૃહમાં AAP અને BJPના કાઉન્સિલરો દ્વારા ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવી રહ્યા હતા. હાલમાં દિલ્હી પોલીસ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ગૃહમાં એક કલાકથી વધુ સમય સુધી હંગામો શરૂ રહ્યો હતો. swearing in of nominated councilors in MCD ગૃહમાં કેજરીવાલ ગો બેક’ સાથે ‘મોદી હાય-હાય’ના નારા લગાવવામાં આવી રહ્યા હતા. ભાજપના કાઉન્સિલરોએ AAP કાઉન્સિલરો પર દારૂ પીને ગૃહમાં આવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જ્યારે AAP કાઉન્સિલરોએ ભાજપ ચોર હૈના પોસ્ટર લહેરાવ્યા હતા. પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ ગૃહની કાર્યવાહી છોડીને ગૃહમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. Oath taking of newly elected councilors of MCD હંગામા દરમિયાન AAP કાઉન્સિલર પ્રવીણ કુમાર ઘાયલ થયા હતા. AAP ધારાસભ્ય સૌરભ ભારદ્વાજે આ તસવીર શેર કરી હતી. જો આ રીતે હોબાળો ચાલુ રહેશે તો આજે મેયરની ચૂંટણી નહીં થાય. જણાવી દઈએ કે જો આજે મેયરની ચૂંટણી નહીં થાય તો એલજી ફરીથી તારીખ નક્કી કરશે. એલજી દ્વારા નિર્ધારિત તારીખે જ મેયરની ચૂંટણી યોજાશે. જેને લઈને દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયાએ બીજેપી પર નિશાન સાધતા ટ્વીટ કર્યું છે. ટ્વીટમાં સિસોદિયાએ કહ્યું છે કે, "ભાજપના લોકો એમસીડીમાં પોતાના દુષ્કૃત્યોને છુપાવવા માટે કેટલા નીચા પડી જશે! ચૂંટણી મોકૂફ, પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરની ગેરકાયદે નિમણૂક, નોમિનેટેડ કાઉન્સિલરોની ગેરકાયદેસર નિમણૂક અને હવે ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોને શપથ ગ્રહણ ન કરાવ્યા… જો તમે જનતાના ચુકાદાને માન આપી શકતા નથી, તો પછી ચૂંટણી શા માટે?" uproar in house over first swearing