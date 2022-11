.

સરકારે જાહેર કરેલા 630 કરોડ રૂપિયાના પેકેજની રકમ હજી સુધી ન પહોંચતા વલસાડના ખેડૂતો ચિંતામાં Published on: 15 minutes ago

Koo_Logo Versions

રાજ્યમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી પાણીના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું હતું. ત્યારે સરકારે ખેડૂતો માટે 630 કરોડ રૂપિયાના પેકેજની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, આ પેકેજના નાણા ખેડૂતો સુધી પહોંચશે કે કેમ તે અંગે વલસાડના ખેડૂતોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે. ચોમાસુ ગયું તેમ છતાં અહીં સરવેની કોઈ કામગીરી થઈ ન હોવાથી ખેડૂતો ચિંતાનો માહોલ છે. સાથે જ સમયસર સહાય મળે તેવી ખેડૂતોની માગ છે. crop damage due to rain valsad farmers in trouble monsoon season in gujarat Support package for farmers