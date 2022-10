.

કોમનવેલ્થ જેવુ નેશનલ ગેમ્સનું સેટઅપ અને ફોરેનમાં ટુર્નામેન્ટ હોય તેવો અહેસાસ: કોમનવેલ્થના ખેલાડીઓ Published on: 23 minutes ago

વડોદરા ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર 36મી નેશનલ ગેમ્સ યોજાઇ રહી છે. વડોદરા સમાસપોર્ટ કોંગ્રેસમાં જીમ્નાસ્ટિક રમતને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. ઓલમ્પિક ખેલાડીઓ સાથે ETV Bharatએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. જેમાં ભારત માટે ઓલમ્પિક 2022માં જિનમાસ્ટર તરીકે વેસ્ટ બેંગોલના સત્યજીત મંડલે જણાવ્યું હતું કે જીંદગીમાં પહેલીવાર રમ્યો હતો. નેશનલ ગેમ્સ હાલમાં વેસ્ટ બેંગાલ તરફથી રમી રહ્યો છું ખૂબ ખુશી છે. ગુજરાતમાં નેશનલ ગેમ્સને આયોજનને લઈ કહ્યું કે હું ફોરેનમાં ટુર્નામેન્ટ રમતો હોવ તેવું અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. આ સાથે ઉત્તરપ્રદેશના અદિતસિંહ રાણા ઓલમ્પિક ખેલાડી સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, કોમનવેલ્થમાં જેવુ જ સેટઅપ અહીં છે. ખૂબ ખુશી થઈ રહી છે કે નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન ગુજરાતમાં થયું છે. અમારી ટીમે કોલીફાઇડ કરી ચુક્યા છે. અમને મેડલ માટે પૂરો પ્રયત્ન કરીશું. National Games set up like Commonwealth game Gujarat National Games set up Commonwealth Players Experienced like Foreign Commonwealth Game Set up Organizing National Games in Gujarat