દુર્ગઃ છત્તિસગઢના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેશ બઘેલ દુર્ગ જિલ્લાના કુમ્હારીના જજનગીરી ગામ પહોંચ્યા હતા. સીએમએ અહીં ગૌરા ગૌરી પૂજામાં હાજરી આપી હતી. રાજ્યની સમૃદ્ધિ માટે, મુખ્યપ્રધાનએ સોટા (ચાબુક) ધારણ કરવાની પરંપરાનું પાલન કર્યું, (CM Baghel got whipped for state prosperity ) જેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. વૃદ્ધ ભરોસા ઠાકુર દર વર્ષે આ હડતાલ કરતા. પરંતુ તેમના મૃત્યુ બાદ આ પરંપરા તેમના પુત્ર બિરેન્દ્ર ઠાકુરે અનુસરી હતી. આ પ્રસંગે મુખ્યપ્રધાનએ કહ્યું કે, આ સુંદર પરંપરા સૌની સમૃદ્ધિ માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે તેમણે ભરોસા ઠાકુરને યાદ કર્યા હતા. તેમજ તેમના પુત્રો પરિવાર અને જંજગીરીની આ પરંપરાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે તેનો આનંદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. CM Baghel got whipped for state prosperity , Gaura Gauri Puja in Kumhari