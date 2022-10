.

અમદાવાદમાં મીઠાઈ અને ફરસાણ વિક્રેતાઓ ધ્યાન આપો, એએમસીની આવી સૂચના Published on: 29 seconds ago

અમદાવાદ કોર્પોરેશન હેલ્થ કમિટીની બેઠક ( Ahmedabad Corporation Health Committee meeting ) મળી હતી.જેમાં દિવાળી પહેલા શહેરના પ્રતિષ્ઠિત મંદિરોની સાફસફાઈ હાથ ધરવામાં આવશે. અમદાવાદ શહેરના બ્રિજ પર સાફસફાઈ ( Cleaning on bridge of Ahmedabad city ) કરવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. દિવાળીના સમયમાં મોટાભાગે લોકો મીઠાઈની ખરીદી કરતા હોય છે. જેથી મીઠાઇ અને ફરસાણની દુકાનોમાં સઘન ચેકિંગ ( Intensive checking in sweets and farsan shops )હાથ ધરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.