રાજકોટઃ ખંડેરી સ્ટેડિયમમાં ઇન્ડિયન ટીમે ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી. સાથે જ ભારત શ્રીલંકાની સિરીઝ (India srilanka series in rajkot) પર કબ્જો કર્યો હતો. ત્યારબાદ આ ટીમ હોટલ ખાતે પહોંચી હતી. જ્યાં ટીમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ ઇન્ડિયન ટીમ દ્વારા સેલિબ્રેશન (Team India celebrated in the hotel ) પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મેચ દરમિયાન સેન્ચ્યુરી ફટકારનાર ભારતીય બેટ્સમેન સૂર્યકુમારે કેક આપીને સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. જેને લઈને હોટલ પ્રશાસનમાં પણ ખુશીનો માહોલ છવાયો હતો. જ્યારે રાજકોટમાં ખંડેરી સ્ટેડિયમમાં એવું પ્રથમ વખત બન્યું છે કે કોઈ ટિમ જીતી હોય અને તેને કપ આપવામાં આવ્યો હોય ને, આ અગાઉ રાજકોટ ખંડેરી સ્ટેડિયમમાં ઘણી ઇન્ટરનેશનલ મેચ તો રમાઈ હતી પરંતુ કોઈ પણ ટીમને કપ અપાયો નહોતો. જ્યારે ભારત શ્રીલંકાની T20 શ્રેણી પર ભારતે કબ્જો કરતા ઇન્ડિયન ટીમને જીતનો કપ અપાયો હતો. જેને લઈને સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોશિયનમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. (After winning the series Team India)