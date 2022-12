.

હાલોલના એક વેપારીએ મતદાન વધારવા ખમણ સ્કીમ મૂકી

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે(Gujarat Assembly Election 2022) હાલ બીજા તબક્કા નું મતદાન ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં થયેલા ઓછા મતદાનને લઈ બીજા તબક્કામાં મતદાન(Voting in the second phase) અને મતદારોનો ઉત્સાહ વધારવા હાલોલ ના એક વેપારીએ અનોખી સ્કીમ માર્કેટમાં મૂકી છે. હાલોલના કુમાર ખમણ હાઉસના માલિક ધર્મેશ કોઠારી દ્વારા મતદાનનું ચિન્હ બતાવી ખમણની એક ડિશ મફત આપવાની જાહેરાત કરી છે.કુમાર ખમણ ની આ ઓફરને લઈ મતદારોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અને મતદારો હોંશે હોંશે મતદાન કરેલ આંગળીનું ચિન્હ બતાવી ખમણ આરોગી રહ્યા છે.અત્યાર સુધી આ ઓફરનો અંદાજીત 600 થી વધુ મતદારો એ લાભ લીધો છે અને લગભગ 60 કિલો થી વધુ ખમણ અત્યાર સુધી વહેંચાઈ ચુક્યા છે ત્યારે ઓફર સમય સુધી 100 કિલો ઉપરાંત ખમણ વહેંચાવાનો અંદાજ છે.