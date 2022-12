.

કર્ણાટક: કર્ણાટકના કારવારમાં મલ્લપુર નજીક કારના બોનેટમાં કિંગ કોબ્રા ઘૂસી ગયો (Cobra entered the bonnet of the car in Karnataka) હતો. કિંગ કોબ્રાને વન વિભાગના કર્મચારીઓએ બચાવી લીધો (forest department rescued a King Cobra) હતો. જયસિંહ નામનો વ્યક્તિ પોતાની કારમાં કૈગાથી કારવાર જઈ રહ્યો હતો. કામના સંબંધમાં તેણે મલ્લપુર પાસે કાર રોકી હતી. આ દરમિયાન કારના બોનેટમાં 10 ફૂટ લાંબો કિંગ કોબ્રા ઘુસી ગયો (10 feet long king cobra rescued in Karnataka) હતો. જયસિંહની નજર કોબ્રા પર પડી ત્યારે તેના હોશ ઉડી ગયા. આ અંગેની માહિતી વન વિભાગને આપી હતી. વન વિભાગના કર્મચારીઓએ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને કિંગ કોબ્રાને સુરક્ષિત રીતે બચાવીને જંગલમાં છોડી દીધો હતો.