.

સબરીમાલાના દર્શને જતી ચેન્નાઈની 10 વર્ષની બાળકીનું અકસ્માતમાં મોત Published on: 23 hours ago

Koo_Logo Versions

તમિલનાડુના ચેન્નાઈની એક 10 વર્ષની બાળકી મૃત્યુ થયું હતું જ્યારે સબરીમાલાના ભક્તોને લઈ જતી એક વાન શુક્રવારે બપોરે ઈરુમેલી નજીક કન્નીમાલા ખાતે પલટી ગઈ(10 year old girl died in van accident) હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઢાળ પરથી ઉતરતી વખતે વાન કાબૂ ગુમાવી બેઠી હતી અને નીચે પડી(girl died in accident going to shabrimala) હતી. ક્રેશ બેરિયરમાં તૂટી પડ્યા પછી ખાડો. બાળકીની(10 year old Chennai girl) ઓળખ ચેન્નાઈ નજીક તાંબરમની વતની સંગમિત્રા તરીકે થઈ છે. બાળકીના મૃતદેહને ઈરુમેલી હોસ્પિટલમાંથી કોટ્ટાયમ મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડવામાં આવશે. પોલીસે જણાવ્યું કે ચેન્નાઈથી સબરીમાલા લઈ જનાર વાહનમાં 21 શ્રદ્ધાળુઓ (devotee to Sabarimala dies in a van accident) હતા.