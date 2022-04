.

રોડ પર બસની સામે આવ્યો હાથી, ડ્રાઈવરની આ રીતે ચાતુરતાથી બચ્યા પ્રવાસીઓના જીવ

જો તમે પ્રવાસ પર બહાર હોવ અને અચાનક તમારી કારની સામે કોઈ જંગલી પ્રાણી ઊભું રહે તો? સ્વાભાવિક છે કે, તમે ડરી જશો, તમે મદદ માટે ચીસો પાડવા લાગશો. આવું જ કંઈક કેરળના ઇડુક્કીમાં થયું. જ્યાં મુન્નાર-ઉદુમલપેટ રોડ પર કેરળ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (KRTC)ની બસ મેન્ટલ હાથી (KRTC bus close encounter with tusker) સાથે અથડાઈ હતી. જો કે, બસ ડ્રાઈવર બાબુરાજે તેની બુદ્ધિ બતાવી અને ગજાનનને ગુસ્સે થાય એવું કંઈ કર્યું નહીં. આ ઘટના મુન્નાર ડીવાયએસપી ઓફિસ પાસે બની હતી, જ્યાં દાંતેલ હાથી 'પદયપ્પા' રસ્તાની વચ્ચે ઉભો હતો. બસ જ્યારે તેની પાસે પહોંચી ત્યારે હાથી રસ્તાની વચ્ચે ઉભો રહે છે. હાથી ધીમે ધીમે બસની નજીક આવ્યો અને તેનુ થડ વાહનને લાગાવ્યું. (bus close encounter with tusker in Idukki) આ દરમિયાન બસ ડ્રાઈવરે પોતાની બુદ્ધિમત્તા અને હિંમત બતાવતા હાથી ઉશ્કેરાઈ જાય તેવું કંઈ કર્યું ન હતું. જ્યારે હાથી બસથી દૂર ખસ્યો કે, તરત જ ડ્રાઈવર બાબુરાજે પણ બસ ત્યાંથી ધીમે ધીમે આગળ ધપાવી હતી.