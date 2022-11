.

નિવૃત શિક્ષક પર હાથી દ્વારા થયેલ હુમલા મામલે સીસીટીવી ફૂટેજ આવ્યા સામે Published on: 10 hours ago

કોઈમ્બતુરમાં (Coimbatore) હાથીએ કરેલા હુમલામાંથી બચીને ભાગી ગયેલા નિવૃત્ત શિક્ષકનો સીસીટીવી ફૂટેજ (CCTV footage) સામે આવ્યો છે. જ્યારે તે પોતાના ખેતરમાં ઈલેક્ટ્રીક વાડ ( electric fence on his farm) તપાસવા ગયો ત્યારે હાથી તેના પર હુમલો કરવા જઈ રહ્યો હતો. આજે સવાર સુધીમાં એવો આરોપ છે કે હાથીઓના ટોળાએ કોઈમ્બતુરના વરપલયમ ગામમાં (varapalayam village in coimbatore) આક્રમણ કર્યું હતું.