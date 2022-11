.

Published on: 10 hours ago

ઈસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ લિમિટેડના ( Eastern Coalfield Limited ) મેગ્મા કોલિયરી વિસ્તારમાં શુક્રવારે કપાસરા આઉટસોર્સિંગ પ્રોજેક્ટમાં ભૂસ્ખલન (A landslide occurred in the Kapasara outsourcing project) થયું હતું. સ્થાનિકોએ દાવો કર્યો હતો કે આ ઘટના સવારે 6 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી અને તે સમયે ઘણા ભાડે રાખેલા મજૂરો ગેરકાયદે ખાણકામમાં (labourers were engaged in illegal mining) રોકાયેલા હતા.જો કે ઘટનામાં કોઈને જાણ હાનિ થઇ હોય તેવા સમાચાર સામે આવ્યા નથી. પ્રસાશન સમગ્ર મામલે તપાસમાં લાગ્યું છે