.

Maha Shivaratri in Vadodara : સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં જ્ઞાન પ્રાગટ્યનો આ દિવસ છેઃ મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ Published on: 47 minutes ago

Koo_Logo Versions

વડોદરા : મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડોદરામાં (CM Bhupendra Patel in Vadodara) મહા શિવરાત્રીના પવિત્ર પર્વે વિરાટ સર્વેશ્વર શિવની આરતી અને ભાવ વંદના કરી હતી. તેમણે કરુણામૂર્તિ શિવજીને સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ જળવાય અને યુદ્ધની વિભિષિકામાંથી ભારતવાસીઓને હેમખેમ, સલામત લાવવાના વડાપ્રધાનના પ્રયત્નોને સંપૂર્ણ સફળતા બને એવી નમ્ર પ્રાર્થના કરી હતી. શિવરાત્રી મહા પર્વના મહિમાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં જ્ઞાન (Maha Shivaratri in Vadodara) પ્રાગટ્યનો આ દિવસ છે. ભોળા શંભુ સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ છે આ પર્વે સૌ જીવમાંથી શિવના રૂપાંતરણનો સંકલ્પ કરે એવો અનુરોધ કરવાની સાથે આ ભવ્ય પરંપરા માટે સત્યમ શિવમ સુંદરમ્ સમિતિને અને (CM Bhupendra Patel occasion of MahaShivratri) વડોદરા વાસીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.