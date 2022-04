.

કેરળમાં 11 વર્ષના બાળક અને મુર્ગાની મિત્રતાની શા માટે થઇ રહી છે આટલી ચર્ચાઓ, ચાલો તેના વિશે જાણીએ...

અલપ્પુઝા : કેરળના અલપ્પુઝામાં કરુમાડી સરકારી હાઈસ્કૂલના ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થી મિધુન માટે, 'કુટ્ટપ્પન' માત્ર તેના ઘરે પાળેલો કૂકડો જ નથી, પણ તે એક મિત્ર પણ છે.(Friendship of 11 year old child and cock in Kerala) જો કોઈ મિધુનને તેના શ્રેષ્ઠ મિત્રનું નામ પૂછે છે, તો તે કુટપ્પનનું નામ લે છે. કુટ્ટપ્પન નામના મુર્ગા અને 11 વર્ષના મિધુન વચ્ચે અનોખી મિત્રતા છે. મિધુનનો પરિવાર લગભગ દોઢ વર્ષ પહેલા આ મુર્ગો લાવ્યો હતો અને તેનું નામ કુટ્ટપ્પન રાખ્યું હતું. લોકડાઉન દરમિયાન મિધુને કુટપ્પનનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખ્યું હતું. હવે તે મિધુન સાથે ફુટબોલ પણ રમે છે. જ્યારે તે તેની સાઇકલ બહાર કાઢે છે, ત્યારે કુટ્ટપ્પન પણ તેના પર સવારી માટે જાય છે. મિધુન માટે, કુટ્ટપ્પન માત્ર એક મિત્ર જ નથી પણ તેના માટે સુરક્ષા ગાર્ડ પણ છે.(Kuttappan for Midhun is not just a friend but also a security guard) કુટ્ટપ્પન કોઈને મિધુનને ઠપકો આપવા દેતો નથી અને જો કોઈ આવું કરે છે તો કુટ્ટપ્પન તેમના પર હુમલો કરે છે. કુટ્ટપ્પન અજાણ્યાઓને મિધુની નજીક જવા દેતો નથી અને તે મિધુન અને તેની દાદી સાથે જ મૈત્રીપૂર્ણ છે. તે મિધુનના ભાઈ હરિકૃષ્ણન સહિત પરિવારના અન્ય સભ્યોને પણ અનુસરે છે.