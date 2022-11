નવી દિલ્હીઃ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપની (T20 World Cup 2022) સેમીફાઈનલ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડના હાથે 10 વિકેટની કારમી હાર બાદ ભારતીય ખેલાડીઓ દુઃખી (Such spilled pain of Indian players) છે અને દરેકે પોતાની પ્રતિક્રિયા (Indian Players Reaction on Twitter After Semi final Match) આપી છે અને આ હારને નિરાશાજનક ગણાવી છે. પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી, હાર્દિક પંડ્યા અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવે, જેઓ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ભાગ હતા, તેઓએ પોતપોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર પોતપોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.

અમે મજબૂત રીતે પાછા આવીશું: સૂર્યકુમાર યાદવે તેને હૃદયસ્પર્શી ગણાવતા, તમામ મિત્રોનો તેમના સમર્થન માટે આભાર માન્યો છે અને કહ્યું છે કે, અમે મજબૂત રીતે પાછા આવીશું.

અમારી પાસે ઘણી યાદગાર ક્ષણો છે: વિરાટ કોહલીએ ટ્વિટર હેન્ડલ પર ટીમ ઈન્ડિયાની સેમીફાઈનલ સુધીની સફર વિશે લખ્યું છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયાથી અમારી સફર ખૂબ જ નિરાશાજનક રીતે સમાપ્ત થઈ રહી છે. આ હોવા છતાં, અમારી પાસે ઘણી યાદગાર ક્ષણો છે, જેને અમે પાછી લાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને ભવિષ્યમાં વધુ સારું કરવાની આશા રાખીએ છીએ.

હારને નિરાશાજનક ગણાવી: ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ લખ્યું છે કે, અમે અહીં ટીમ સાથે ખૂબ જ મજા કરી અને સપોર્ટ સ્ટાફનો આભાર માનું છું, તેમના સમર્પણ અને મહેનતને યાદ કરું છું. તેણે સેમીફાઈનલમાં મળેલી હારને પણ નિરાશાજનક ગણાવી છે.

હાર્ટબ્રેક સિમ્બોલ શેર કર્યો: આ સિવાય ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વાઈસ કેપ્ટન કેએલ રાહુલે પણ ટીમનો એક ફોટો શેર કરતી વખતે માત્ર એક હાર્ટબ્રેક સિમ્બોલ શેર કર્યો છે, જે તેની ભાવના દર્શાવે છે.