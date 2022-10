હૈદરાબાદ: વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ દર વર્ષે 10 ઓક્ટોબરે (world mental health day) સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ લોકોમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વિશે જાગૃતિ વધારવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ વ્યસ્ત જીવનમાં, લોકો સામાન્ય રીતે તેમના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપતા નથી. વર્ષ 1992 માં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંભાળની જરૂરિયાતને ઓળખીને, WFMH વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ એસોસિએશને વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ડે ઉજવવાનું જાહેર કરીને પહેલ કરી, જેથી સમગ્ર વિશ્વમાં આવા લોકોને મદદ (how to get rid of anxiety) કરી શકાય. આ પછી, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સેક્રેટરીએ 1994માં તેને દર વર્ષે નવી થીમ સાથે ઉજવવાની પરંપરા શરૂ કરી.

ડિપ્રેશન: સાથે જ ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે, ખરાબ માનસિક સ્વાસ્થ્યના કારણે દર્દીને શારીરિક બિમારીઓનો પણ સામનો કરવો પડે છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે, દેશની લગભગ 19 કરોડ 70 લાખ વસ્તી કોઈને કોઈ માનસિક બીમારીથી પીડિત છે. તે દર્શાવે છે કે, દર 7માંથી એક વ્યક્તિ માનસિક બીમારીથી પીડિત છે. તેમાંથી લગભગ 9 કરોડની વસ્તીમાં ડિપ્રેશન કે, ચિંતા જેવી બીમારીઓ જોવા મળી છે. ડિપ્રેશનનો સીધો સંબંધ આત્મહત્યા જેવા પગલાં લેવા સાથે પણ છે અને હાલમાં વિશ્વમાં દર 40 સેકન્ડે એક આત્મહત્યા થાય છે.

માનસિક રોગોના લક્ષણો: ચિકિત્સકો માને છે કે, દરેક માનસિક વિકારના પોતાના વિશિષ્ટ લક્ષણો હોય છે, પરંતુ આવા કેટલાક લક્ષણો પ્રારંભિક તબક્કામાં દેખાય છે. જેના દ્વારા સરળતાથી ઓળખી શકાય છે કે, વ્યક્તિ કોઈ માનસિક હતાશા અથવા મનોવિકૃતિથી પીડિત છે. આમાં સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ અને લોકોમાંથી ખસી જવું, ઊંઘ અને ભૂખમાં ફેરફાર, બેહોશ, ચીડિયા અથવા ઉશ્કેરાટ, બિનજરૂરી રીતે બેચેન અને નર્વસ અનુભવવા જેવા વર્તનમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય મનમાં ઉદાસી અને કામમાં રસ ન રહે. આ સિવાય માનસિક બીમારીથી પીડિત વ્યક્તિમાં ડર અને ગભરાટના લક્ષણો પણ જોવા મળે છે અને આ દરમિયાન તે નશાની ચપેટમાં પણ આવી જાય છે. માનસિક રોગોના અન્ય કારણો છે જેમાં આનુવંશિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, મગજમાં ચેતાપ્રેષકોમાં ફેરફાર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

માનસિક વિકૃતિઓ: નોંધપાત્ર રીતે, માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિકૃતિઓ મુખ્યત્વે અસરગ્રસ્ત લોકોના વિચારો, મૂડ અને વર્તનને અસર કરે છે. તે આનુવંશિક, સંજોગોજન્ય (દા.ત. રોગચાળો, અકસ્માત, મૃત્યુ, હિંસા), સ્વાસ્થ્ય કારણો, માનસિક તણાવ, ઉંમર અને ક્યારેક જીવનશૈલી હોઈ શકે છે. અમુક પ્રકારની માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિકૃતિઓ વ્યક્તિની રોજબરોજના કાર્યો અને વર્તન કરવાની ક્ષમતાને અસર કરે છે, જ્યારે કેટલીક માનસિક વિકૃતિઓ વ્યક્તિને હિંસક, ગુનેગાર અને પોતાનો જીવ લેવા માટે પણ સક્ષમ બનાવી શકે છે. વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ નિમિત્તે, ETV ભારત સુખીભાવ તેના વાચકો સાથે સામાન્ય રીતે જોઈ શકાય તેવી માનસિક વિકૃતિઓ વિશેની માહિતી શેર કરવા જઈ રહ્યું છે, જે ભૂતકાળમાં અમે અમારા માનસિક રોગવિજ્ઞાનીઓ સાથે કરેલી વાતચીતના આધારે છે.

ડિપ્રેશન અથવા તણાવ: સામાન્ય જીવનમાં દરેક વ્યક્તિ કોઈને કોઈ સમયે ટેન્શન કે સ્ટ્રેસ અનુભવે છે, જે સામાન્ય છે. પરંતુ જ્યારે આ તણાવ મર્યાદાથી વધુ વધવા લાગે છે અને નિયંત્રણ બહાર જવા લાગે છે, ત્યારે તેની આપણા વર્તન અને વિચાર પર નકારાત્મક અસર થવા લાગે છે અને તણાવ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ જાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી આ સ્થિતિમાં રહે છે, તો તે તેના માનસિક જ નહીં પરંતુ શારીરિક સ્વાસ્થ્યને પણ અસર કરી શકે છે.

ચિંતા ડિસઓર્ડર: તે વિશ્વભરમાં સૌથી સામાન્ય માનસિક વિકૃતિઓમાં ગણવામાં આવે છે. ગભરાટના વિકાર અંગેના સંશોધનના આંકડા દર્શાવે છે કે, વિકસિત દેશોમાં લગભગ 18 ટકા યુવાનો ચિંતાનો શિકાર છે. તેમાં પુરૂષો કરતા મહિલાઓની સંખ્યા વધુ છે. માત્ર ભારતની વાત કરીએ તો જુદા જુદા મહાનગરોમાં લગભગ 15.20 ટકા લોકો ચિંતાથી પીડાય છે અને 15.17 ટકા લોકો ડિપ્રેશનનો શિકાર છે. ભારતમાં 2017માં, 197.·3 મિલિયન લોકોને માનસિક વિકૃતિઓ હતી, જેમાં 45·.7 મિલિયન ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર અને 44·.9 મિલિયન ગભરાટના વિકારનો સમાવેશ થાય છે. ગભરાટના વિકારથી પીડિત લોકો અસ્વસ્થતા, ડર અને ખોટા આકારના ડરનો અનુભવ કરે છે. ચિંતા એ વાસ્તવમાં એક વ્યાપક શબ્દ છે, જેમાં કેટલાક ચોક્કસ વિકારોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મુખ્ય છે: સામાન્યકૃત ચિંતા ડિસઓર્ડર (GAD), બાધ્યતા મનોગ્રસ્તિ વિકાર (OCD), ચિંતાની સમસ્યા, પોસ્ટ-એક્સિડન્ટ સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર (PTSD), સામાજિક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડર.

ડિમેન્શિયા: હાલમાં વિશ્વભરમાં 55 મિલિયનથી વધુ લોકો ડિમેન્શિયાથી પીડિત છે, અને દર વર્ષે અંદાજે 10 મિલિયન નવા કેસ છે. ભારતમાં, 40 લાખથી વધુ લોકો કોઈને કોઈ પ્રકારનો ઉન્માદ ધરાવે છે. ડિમેન્શિયા એ કોઈ એક રોગનું નામ નથી પરંતુ તે લક્ષણોના સમૂહનું નામ છે, જે મગજના નુકસાન સાથે સંબંધિત છે. આ તબક્કે લોકો ભૂલી જવા લાગે છે. પીડિતોને પણ તેમના રોજિંદા કામ કરવામાં તકલીફ પડે છે. આ શ્રેણીમાં કેટલીક પરિસ્થિતિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મુખ્ય અલ્ઝાઈમર રોગ છે. ડિમેન્શિયાના 60 થી 80 ટકા કેસ માટે અલ્ઝાઈમર રોગ જવાબદાર છે. આ શ્રેણીના કેટલાક અન્ય મુખ્ય રોગો નીચે મુજબ છે. ઉન્માદના અન્ય સ્વરૂપો નીચેના સ્વરૂપો લે છે, જેમાં ધ્રુજારીની બીમારી, લેવી બોડીઝ, ડિમેન્શિયા, મિશ્ર ઉન્માદ, ફ્રન્ટોટેમ્પોરલ ડિમેન્શિયા.

ઈટિંગ ડિસઓર્ટર: ખાવાની વિકૃતિઓ વિશ્વભરની ઓછામાં ઓછી 9 ટકા વસ્તીને અસર કરે છે. ખાવાની વિકૃતિઓ ક્યારેક જટિલ માનસિક વિકૃતિઓ તરફ દોરી શકે છે. આ વિકૃતિઓ અસ્વસ્થ આહારની આદતો વિકસાવવાનું કારણ બને છે, જેના કારણે પીડિત ખોરાક લેવાનું બંધ કરે છે અથવા ઘટાડે છે અથવા વધુ પડતું ખાવાનું શરૂ કરે છે. જેના કારણે તેના શરીરના વજન, બોડી માસ ઇન્ડેક્સ, તેની વર્તણૂક અને તેના એકંદર સ્વાસ્થ્ય પર હાનિકારક અસર પડે છે. તે જીવલેણ પણ બની શકે છે.

સાયકોટિક ડિસઓર્ડર: આ પ્રકારની માનસિક વિકૃતિ પીડિતમાં ભ્રમણા જેવી સ્થિતિ બનાવે છે અને મોટાભાગના વિકારોમાં પીડિત કલ્પનાઓમાં જીવવા લાગે છે. પીડિતો શું વાસ્તવિક છે અને શું નથી તે જાણવામાં અસમર્થ હોઈ શકે છે. કેટલાક સૌથી સામાન્ય માનસિક વિકૃતિઓ છે. પાગલ, સ્કિઝોઅસરકારક ડિસઓર્ડર, સંક્ષિપ્ત માનસિક વિકાર, ભ્રમણા ડિસઓર્ડર, પદાર્થ પ્રેરિત મૂડ ડિસઓર્ડર, માનસિક સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે ભારત સરકારની પ્રવૃતિઓ ભારત.

માનસિક આરોગ્ય સંભાળ: સરકાર દ્વારા સામાન્ય લોકોના માનસિક સ્વાસ્થ્યની સુધારણા માટે વિવિધ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જે અંતર્ગત જિલ્લા માનસિક આરોગ્ય કાર્યક્રમના મુખ્ય અમલીકરણ એકમ હેઠળ તમામ માટે લઘુત્તમ માનસિક આરોગ્ય સંભાળની ઉપલબ્ધતા અને સુલભતા સુનિશ્ચિત કરવા વર્ષ 1982માં રાષ્ટ્રીય માનસિક આરોગ્ય કાર્યક્રમ (NMHP) શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાથમિક આરોગ્ય સંભાળમાં માનસિક આરોગ્ય સંભાળને સંકલિત કરવાનો અને સામુદાયિક આરોગ્ય સંભાળ તરફ આગળ વધવાનો છે. જે પછી 10 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ રાષ્ટ્રીય માનસિક સ્વાસ્થ્ય નીતિની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને ભારતમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને મજબૂત કરવા માટે મેન્ટલ હેલ્થ કેર એક્ટ 2017 લાવવામાં આવ્યો હતો.

તબીબી સલાહ: ESI હોસ્પિટલના મનોચિકિત્સા વિભાગના વડા અખિલેશ જૈન કહે છે કે કોવિડ 19 ચેપ પછી લોકોમાં વધુ માનસિક લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. જેમાં ખાસ કરીને માંદગીનો ડર, ધંધામાં ખોટ, નોકરી ગુમાવવા અને તેના પરિવારના કોઈ સભ્યની ખોટ પછી વ્યક્તિ કોઈને કોઈ માનસિક બીમારીથી પીડાતી હોય છે. ડૉક્ટર જૈન કહે છે કે, જો કોઈ વ્યક્તિમાં માનસિક બીમારી સંબંધિત લક્ષણો હોય તો તાત્કાલિક તબીબી સલાહની જરૂર હોય છે. કારણ કે, માનસિક બિમારીને યોગ્ય સમયે યોગ્ય તબીબી સારવારથી સરળતાથી ઠીક કરી શકાય છે. આ સિવાય માનસિક બીમારીથી પીડિત વ્યક્તિએ કસરતનો સહારો લેવો જોઈએ. યોગ્ય ઊંઘ અને આહાર લેવો, ઘરના નાના નાના કામમાં મદદ કરવી, મનોરંજનની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો, દારૂ અને અન્ય નશીલા પદાર્થોથી દૂર રહેવું જોઈએ.