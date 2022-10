જીનીવા: WHO (World Health Organization) એ બુધવારે ચાર દૂષિત ભારતમાં નિર્મિત દવાઓ માટે ચેતવણી જારી કરી છે. એલર્ટ મુખ્યત્વે બાળરોગના ઉપયોગ માટે જારી કરવામાં આવે છે. તેની ઓળખ પશ્ચિમ આફ્રિકન રાષ્ટ્ર ધ ગામ્બિયામાં (66 deaths in Gambia) કરવામાં આવી હતી, જે દવાથી અત્યાર સુધીમાં 66 બાળકોની હત્યા થઈ છે. તેમાં ઝેરી અને સંભવિત ઘાતક રસાયણો હોવાનું જણાયું હતું. WHO એ આજે ​​ગામ્બિયામાં ચાર દૂષિત દવાઓ (four cough syrups) માટે તબીબી ઉત્પાદન ચેતવણી જારી કરી છે, જે કિડનીની ગંભીર ઇજાઓ અને 66 બાળકોના મૃત્યુ સાથે સંભવિત રીતે સંકળાયેલી છે, જે WHO એ જણાવ્યું હતું. WHOએ તેના ડાયરેક્ટર જનરલ ટેડ્રોસ એડનોમ ઘેબ્યેયિયસને ટાંકીને શ્રેણીબદ્ધ ટ્વીટ્સમાં જણાવ્યું હતું કે, બાળકોના મૃત્યુ તેમના પરિવારો માટે હૃદયદ્રાવક છે.

તપાસ: 4 મેડિસિન્સએ ભારતમાં મેઇડન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ દ્વારા ઉત્પાદિત કફ સિરપ છે. WHO ભારતમાં કંપની અને નિયમનકારી અધિકારીઓ સાથે વધુ તપાસ કરી રહ્યું છે. WHO મેડિકલ પ્રોડક્ટ એલર્ટે જણાવ્યું હતું કે, સપ્ટેમ્બરમાં નોંધાયેલા ચાર સબસ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રોમેથાઝિન ઓરલ સોલ્યુશન, કોફેક્સમાલિન બેબી કફ સિરપ, મેકૉફ બેબી કફ સિરપ અને મેગ્રીપ એન કોલ્ડ સિરપ છે, જે તમામ હરિયાણા સ્થિત મેઇડન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ દ્વારા ઉત્પાદિત છે.

નમૂનાઓનું પ્રયોગશાળા વિશ્લેષણ: કથિત ઉત્પાદકે આ ઉત્પાદનોની સલામતી અને ગુણવત્તા અંગે WHOની ચેતવણી જણાવે છે કે, 4 ઉત્પાદનોમાંથી દરેકના નમૂનાઓનું પ્રયોગશાળા વિશ્લેષણ પુષ્ટિ કરે છે કે, તેમાં ડાયેથિલિન ગ્લાયકોલ અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલના અસ્વીકાર્ય સ્તરો છે, બંને ઝેરી છે. તેનું સેવન જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. આ ચેતવણીમાં ઉલ્લેખિત હલકી ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો અસુરક્ષિત છે અને તેમના ઉપયોગથી ગંભીર બીમારી અથવા મૃત્યુ થઈ શકે છે, ખાસ કરીને બાળકોમાં. તેના સેવનમાં પેટમાં દુખાવો, ઉલટી, ઝાડા, પેશાબ કરવામાં અસમર્થતા, માથાનો દુખાવો, બદલાયેલ માનસિક સ્થિતિ અને કિડનીમાં તીવ્ર દુખાવો જે મૃત્યુ તરફ દોરી શકે છે.

વર્લ્ડહેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન: WHO એ કહ્યું કે, સંબંધિત રાષ્ટ્રીય નિયમનકારી સત્તાવાળાઓ દ્વારા તેનું વિશ્લેષણ ન થાય ત્યાં સુધી આ ઉત્પાદનોના તમામ બેચને અસુરક્ષિત ગણવા જોઈએ. જો કે, આમાંથી 4 ઉત્પાદનોની ઓળખ ધ ગામ્બિયામાં કરવામાં આવી છે. એવી આશંકા છે કે, તે અનૌપચારિક બજારો દ્વારા અન્ય દેશો અથવા પ્રદેશોમાં વિતરિત કરવામાં આવી હશે. WHO એ તમામ દેશોમાં દર્દીઓને વધુ નુકસાન અટકાવવા માટે આ ઉત્પાદનોની ભલામણ કરી છે તદુપરાંત તપાસ અને દૂર કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

ચેતવણી: તમામ તબીબી ઉત્પાદનો અધિકૃત/લાઈસન્સ પ્રાપ્ત સપ્લાયર્સ પાસેથી મંજૂર અને પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. ઉત્પાદનોની અધિકૃતતા અને ભૌતિક સ્થિતિ કાળજીપૂર્વક તપાસવી જોઈએ અને જ્યારે શંકા હોય ત્યારે વ્યાવસાયિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. આગળ કહ્યું, જો તમારી પાસે આ સબસ્ટાન્ડર્ડ ઉત્પાદનો છે, તો કૃપા કરીને ઉપયોગ કરશો નહીં. જો તમે અથવા તમે જાણતા હો તો આ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કર્યો હોય અથવા ઉપયોગ કર્યા પછી કોઈ પ્રતિકૂળ પ્રતિક્રિયા/ઘટનાનો અનુભવ થયો હોય, તો તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે, તમે લાયકાત ધરાવતા વ્યાવસાયિક ડૉક્ટરની તાત્કાલિક સલાહ લો અને ઘટનાની જાણ નેશનલ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઑફ ઈન્ડિયા અથવા નેશનલ ફાર્માકોવિજિલન્સ સેન્ટરને કરો. આ ઉપરાંત, રાષ્ટ્રીય નિયમનકારી/આરોગ્ય સત્તાવાળાઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે. જો આ નબળા ઉત્પાદનો તેમના સંબંધિત દેશોમાં જોવા મળે તો તરત જ WHO ને સૂચિત કરે.