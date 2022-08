જીનીવા વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (World Health Organization) ના નિષ્ણાતોની ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, દેશોએ વૃદ્ધો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ, આરોગ્ય કર્મચારીઓ, નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા લોકો અને ગંભીર રોગનું જોખમ ધરાવતા લોકોને બીજી કોવિડ 19 રસી બૂસ્ટર (2nd Covid booster dose) આપવાનું વિચારવું જોઈએ.

બીજા બૂસ્ટરની ભલામણ મોટાભાગની કોવિડ 19 રસીઓમાં બે ડોઝની પ્રાથમિક શ્રેણી હોય છે, જેમાં રોગપ્રતિકારક પ્રતિભાવ સુધારવા માટે પૂર્ણ થયાના ચારથી છ મહિના પછી પ્રથમ બૂસ્ટર આપવામાં આવે છે. જ્યારે ઘણા દેશોએ કોવિડ સામે બીજો બૂસ્ટર ડોઝ રોલ આઉટ કર્યો હતો, ત્યારે WHOએ અત્યાર સુધી તેની ભલામણ કરી નથી. પરંતુ ગયા અઠવાડિયે એક મીટિંગ પછી, ઇમ્યુનાઇઝેશન પરના નિષ્ણાતોના વ્યૂહાત્મક સલાહકાર જૂથ ( SAGE) એ કોવિડ સામે ચોથા ડોઝ અથવા બીજા બૂસ્ટરની ભલામણ કરી હતી, પરંતુ માત્ર નબળા લોકો માટે.

બીજા બૂસ્ટર ડોઝના ફાયદા SAGE એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું, ક્ષીણ થતી રસીની અસરકારકતા (VE) પુનઃસ્થાપિત કરવાના સંદર્ભમાં રસીના બીજા બૂસ્ટર ડોઝના ફાયદાઓ પર વધતા પુરાવા છે. વર્તમાન રસીઓ દ્વારા આપવામાં આવતું રક્ષણ થોડા મહિનામાં નોંધપાત્ર રીતે ઘટે છે, ખાસ કરીને ચિંતાના દરેક પ્રકારના સંદર્ભમાં. માર્ગદર્શન બીજા બૂસ્ટરની જરૂરિયાત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે કારણ કે, એમિક્રોન પ્રભાવશાળી પ્રકાર રહે છે.

બીજા બૂસ્ટર ડોઝની જરૂરિયાત તે ભવિષ્યના પ્રકારો, અથવા વેરિઅન્ટ ધરાવતી રસીઓ, જે વિકાસના અંતમાં તબક્કામાં છે, તે ધ્યાનમાં લેતા નથી. ઘટતી જતી રસી અને ચેપ પ્રેરિત રોગપ્રતિકારક શક્તિ, જાહેર આરોગ્યના પગલાંમાં છૂટછાટ, ટ્રાન્સમિશનમાં ટેમ્પોરલ વધઘટ અને નવા પ્રકારોના સંભવિત ઉદભવ જેવા પરિબળો આગામી મહિનાઓમાં કોવિડમાં વધારો તરફ દોરી શકે છે, જે બીજા બૂસ્ટર ડોઝની જરૂરિયાતને સંકેત આપી શકે છે.

WHOની ભલામણ અભ્યાસોમાંથી વિકસિત પુરાવા સૂચવે છે કે, સૌથી વધુ સંવેદનશીલ વસ્તીનું વધારાનું રક્ષણ, ઓછામાં ઓછા કેટલાક મહિનાઓ માટે, બીજા બૂસ્ટર ડોઝના વહીવટ દ્વારા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. જો કે આ અભ્યાસો માટે ફોલો અપ સમય મર્યાદિત છે, SAGE નોંધ્યું હતું. બીજું બૂસ્ટર છેલ્લી માત્રાના ચારથી છ મહિના પછી અથવા તે પછી શક્ય તેટલું જલ્દી આપવું જોઈએ. WHO વધુમાં ભલામણ કરે છે કે, દેશો જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં મોસમી ફ્લૂની રસી સાથે કોવિડ 19 રસીનું સંચાલન કરવાનું પણ વિચારે. (IANS)

